【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠 研究報告 08:15 2021/10/21 分享： 企業們開始整理第三季季報，機械設備板塊處於高景氣，尤其近期受限電潮影響，從事生產、銷售柴油發電機的企業受惠更多，投資者可留意濰柴動力 （02338） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 2021/10/20 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 2021/10/20 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 2021/10/20 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 你可能感興趣 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 14:47 2021/10/20 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 13:06 2021/10/20 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 08:59 2021/10/20 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 最新專欄文章 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 今日 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買 今日 【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買 【日圓跌破7算】收集日圓前 3個因素要留意（第四版） 2021/10/20 【日圓跌破7算】收集日圓前 3個因素要留意（第四版） 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 2021/10/20 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 2021/10/20 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 中國市場 大行報告 市場動向 汽車 風能 柴油 新能源 濰柴動力（02338） 工程 銷售