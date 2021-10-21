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【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠（第二版）

研究報告 08:15 2021/10/21

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企業們開始整理第三季季報，機械設備板塊處於高景氣，尤其近期受限電潮影響，從事生產、銷售柴油發電機的企業受惠更多，投資者可留意濰柴動力 （02338）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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