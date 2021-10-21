【冬天冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 研究報告 07:00 2021/10/21 分享： 拉尼娜預警襲向內地，中國氣象局料「十一」後一周迎來全國性大範圍降溫，且降溫幅度大於2020年同期。大行看好隨著寒冬來臨，將有望帶動行內零售業績，紡織服裝及其下的行業仍具有良好的發展潛力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【捉旺季股】「雙11」+電商 2年續增長2成（第二版） 今日 【捉旺季股】「雙11」+電商 2年續增長2成（第二版） 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 今日 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 今日 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 【內房拐點】人行控好恒大風險 大摩首選內房升一成（第二版） 2021/10/21 【內房拐點】人行控好恒大風險 大摩首選內房升一成（第二版） 【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠（第二版） 2021/10/21 【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠（第二版） 市場動向 港股 目標價 每股盈利 市盈率 安踏體育（02020） 李寧（02331） 波司登（03998）