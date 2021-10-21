【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 研究報告 07:00 2021/10/21 分享： 拉尼娜預警襲向內地，中國氣象局料「十一」後一周迎來全國性大範圍降溫，且降溫幅度大於2020年同期。大行看好隨著寒冬來臨，將有望帶動行內零售業績，紡織服裝及其下的行業仍具有良好的發展潛力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買 今日 【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買 【日圓跌破7算】收集日圓前 3個因素要留意（第四版） 2021/10/20 【日圓跌破7算】收集日圓前 3個因素要留意（第四版） 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 2021/10/20 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 2021/10/20 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 【季績攻略】摩根士丹利評工程股好過機械股（第二版） 2021/10/20 【季績攻略】摩根士丹利評工程股好過機械股（第二版） 市場動向 港股 目標價 每股盈利 市盈率 安踏體育（02020） 李寧（02331） 波司登（03998）