【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）

從中期看，醫藥板塊確定的成長性仍將是2022年全市場投資的主要方向之一，10月乃至Q4將是布局醫藥板塊的最佳時間點。本篇的研究報告會聚焦醫藥行業的投資策略，並推薦心水股票，如藥明康德 （02359） 、信達生物 （01801） 、亞盛醫藥 （06855） 和榮昌生物 （09995） 等，亦建議關注藥明生物 （02269） 、泰格醫藥 （03347） 等。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

醫藥板塊企穩迹象明顯主要原因：

1、骨科器械集採、廣東聯盟對藥品集採等政策趨於理性，市場過分擔憂有所緩和；

2、經歷了7月份以來的調整，醫藥板塊無論是相對估值還是絕對估值都趨於合理，尤其是2022年估值切換後龍頭資產比較具有吸引力；

3、10月份為三季報集中披露期，將為醫藥板塊近期最直接催化劑。從中期看，醫藥板塊確定的成長性仍將是2022年全市場投資的主要方向之一，10月乃至Q4將是布局醫藥板塊的最佳時間點，持續重點看好CXO（CXO是對醫藥外包賽道的總稱）、科研服務、創新藥、特色醫療器械及醫療服務等。從短期看，重點圍繞三季報選股，季報超預期很可能是10月份醫藥板塊的主旋律，Q3季報超預期上市公司數量或將遠超過中報，CXO及特色原料藥等很可能更加明顯。

CXO產業邏輯之所以強，因為全球創新藥趨勢強及外包率提升；之所以CXO板塊效應強，其具備三大特點：

1、業務國際化，市場空間大、不完全受到國內市場束縛；

2、創新藥品種百花齊放，相互競爭不明顯；

3、產業鏈分布廣，標的眾多。雖然CXO板塊表面上估值較貴，但仍是配置重點方向，推薦藥明康德（滬：603259） （02359） 、凱萊英（深：002821）等龍頭資產，關注藥明生物 （02269） 、泰格醫藥（深：300347） （03347） ；二綫重點推薦九洲藥業（滬：603456），關注博騰股份（深：300363）等；次新股，重點推薦皓元醫藥（滬：688131）、諾泰生物（滬：688076）等。

以下為具體配置思路的細分參考：

•CXO板塊：重點推薦藥明康德（滬：603259） （02359） 、凱萊英（深：002821）、皓元醫藥（滬：688131）、九洲藥業（滬：603456）、諾泰生物（滬：688076）等，關注藥明生物 （02269） 、泰格醫藥（深：300347） （03347） 、博騰股份（深：300363）等；

•BIOTECH類創新藥：重點推薦信達生物 （01801） 、亞盛醫藥 （06855） 、榮昌生物等 （09995） ；

•疫苗領域：重點推薦康泰生物（深：300601）、智飛生物（深：300122）、萬泰生物（滬：603392）、華蘭生物（深：002007）等；

•原料藥領域：建議關注普洛藥業（深：000739）等；

•生長激素領域：重點推薦長春高新（深：000661）、安科生物（深：300009）等；

•醫療器械領域：重點推薦愛博醫療（滬：688050）、歐普康視（深：300595）、邁瑞醫療（深：300760）、魚躍醫療（深：002223）等；

•醫療服務領域：重點推薦愛爾眼科（深：300015）、通策醫療（滬：600763）、信邦製藥（深：002390）等；

•醫美領域：重點推薦愛美客（深：300896）、華熙生物（滬：688363）、昊海生科（滬：688366）等；

•血製品領域：重點推薦天壇生物（滬：600161）等，建議關注博雅生物（深：300294）等；

總結：

如投資者想投資組合較為穩健，可選凱萊英（深：002821）、藥明康德（滬：603259） （02359） 、普洛藥業（深：000739）、華蘭生物（深：002007）、邁瑞醫療（深：300760）、魚躍醫療（深：002223）、長春高新（深：000661）、信達生物 （01801） ；

而想選彈性的投資組合，可關注皓元醫藥（滬：688131）、諾泰生物（滬：688076）、九洲藥業（滬：603456）和博雅生物（深：300294）。

最後，當然要留意市場風險，稍後在第二版更新時會談談。

報告來源︰東吳證券

編輯︰葉麗雯