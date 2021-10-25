  • 26°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介）（第二版）

研究報告 16:35 2021/10/25

分享：

從中期看，醫藥板塊確定的成長性仍將是2022年全市場投資的主要方向之一，10月乃至Q4將是布局醫藥板塊的最佳時間點。本篇的研究報告會聚焦醫藥行業的投資策略，並推薦心水股票，如藥明康德 （02359） 、信達生物 （01801） 、亞盛醫藥 （06855） 和榮昌生物 （09995） 等，亦建議關注藥明生物 （02269） 、泰格醫藥 （03347） 等。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

醫藥板塊企穩迹象明顯主要原因：

1、骨科器械集採、廣東聯盟對藥品集採等政策趨於理性，市場過分擔憂有所緩和；

2、經歷了7月份以來的調整，醫藥板塊無論是相對估值還是絕對估值都趨於合理，尤其是2022年估值切換後龍頭資產比較具有吸引力；

3、10月份為三季報集中披露期，將為醫藥板塊近期最直接催化劑。從中期看，醫藥板塊確定的成長性仍將是2022年全市場投資的主要方向之一，10月乃至Q4將是布局醫藥板塊的最佳時間點，持續重點看好CXO（CXO是對醫藥外包賽道的總稱）、科研服務、創新藥、特色醫療器械及醫療服務等。從短期看，重點圍繞三季報選股，季報超預期很可能是10月份醫藥板塊的主旋律，Q3季報超預期上市公司數量或將遠超過中報，CXO及特色原料藥等很可能更加明顯。

CXO產業邏輯之所以強，因為全球創新藥趨勢強及外包率提升；之所以CXO板塊效應強，其具備三大特點：

1、業務國際化，市場空間大、不完全受到國內市場束縛；

2、創新藥品種百花齊放，相互競爭不明顯；

3、產業鏈分布廣，標的眾多。雖然CXO板塊表面上估值較貴，但仍是配置重點方向，推薦藥明康德（滬：603259） （02359） 、凱萊英（深：002821）等龍頭資產，關注藥明生物 （02269） 、泰格醫藥（深：300347） （03347） ；二綫重點推薦九洲藥業（滬：603456），關注博騰股份（深：300363）等；次新股，重點推薦皓元醫藥（滬：688131）、諾泰生物（滬：688076）等。

 

以下為具體配置思路的細分參考：

•CXO板塊：重點推薦藥明康德（滬：603259） （02359） 、凱萊英（深：002821）、皓元醫藥（滬：688131）、九洲藥業（滬：603456）、諾泰生物（滬：688076）等，關注藥明生物 （02269） 、泰格醫藥（深：300347） （03347） 、博騰股份（深：300363）等；

•BIOTECH類創新藥：重點推薦信達生物 （01801） 、亞盛醫藥 （06855） 、榮昌生物等 （09995）

•疫苗領域：重點推薦康泰生物（深：300601）、智飛生物（深：300122）、萬泰生物（滬：603392）、華蘭生物（深：002007）等；

•原料藥領域：建議關注普洛藥業（深：000739）等；

•生長激素領域：重點推薦長春高新（深：000661）、安科生物（深：300009）等；

•醫療器械領域：重點推薦愛博醫療（滬：688050）、歐普康視（深：300595）、邁瑞醫療（深：300760）、魚躍醫療（深：002223）等；

•醫療服務領域：重點推薦愛爾眼科（深：300015）、通策醫療（滬：600763）、信邦製藥（深：002390）等；

•醫美領域：重點推薦愛美客（深：300896）、華熙生物（滬：688363）、昊海生科（滬：688366）等；

•血製品領域：重點推薦天壇生物（滬：600161）等，建議關注博雅生物（深：300294）等；

 

總結：

如投資者想投資組合較為穩健，可選凱萊英（深：002821）、藥明康德（滬：603259） （02359） 、普洛藥業（深：000739）、華蘭生物（深：002007）、邁瑞醫療（深：300760）、魚躍醫療（深：002223）、長春高新（深：000661）、信達生物 （01801）

而想選彈性的投資組合，可關注皓元醫藥（滬：688131）、諾泰生物（滬：688076）、九洲藥業（滬：603456）和博雅生物（深：300294）。

最後，當然要留意市場風險，包括1、市場下跌對券商業績與估值修復帶來不確定性；2、金融監管趨嚴；3、市場競爭加劇；4、創新推進不及預期等。

報告來源︰東吳證券

編輯︰葉麗雯

---------------------------

（第一版刊於今早8：00）

（第二版加插市場風險提示）

 

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

【碳中和系列】電力設備股強勢爆升有因？「雙碳」頂層設計落地（第二版）
今日
【碳中和系列】電力設備股強勢爆升有因？「雙碳」頂層設計落地（第二版）
【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（第二版）
今日
【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（第二版）
【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱 （第二版）
今日
【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱 （第二版）
【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場
今日
【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場
【虛擬貨幣】比特幣暴升下的陰霾
今日
【虛擬貨幣】比特幣暴升下的陰霾
股票 板塊 滬深300指數 A股 保健 醫藥股 大行報告

上一篇文章

【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（第二版）

下一篇文章

【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版