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潤電積極轉型 估值有望上升

名家專區 2021/10/21

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國企指數連升四日，短期目標9500點，小心兩周升一成後調整在即。至於內地缺電雖推高煤價，反而有望加快可再生能源發電步伐，可再生能源業務佔華潤電力（00836）盈利比重升至85%，未來三年盈利複合增長達

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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