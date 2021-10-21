潤電積極轉型 估值有望上升 名家專區 2021/10/21 分享： 國企指數連升四日，短期目標9500點，小心兩周升一成後調整在即。至於內地缺電雖推高煤價，反而有望加快可再生能源發電步伐，可再生能源業務佔華潤電力（00836）盈利比重升至85%，未來三年盈利複合增長達 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股四連升壓力增 季績六中短期關鍵（第四版） 2021/10/20 港股四連升壓力增 季績六中短期關鍵（第四版） 中字股實力談 - 新特高增長 估值平通街 2021/10/20 新特高增長 估值平通街 中字股實力談 - 港股重上50綫 踏出轉勢第一步（第四版） 2021/10/19 港股重上50綫 踏出轉勢第一步（第四版） 中字股實力談 - 北汽賣奔馳 估值料回升 2021/10/19 北汽賣奔馳 估值料回升 中字股實力談 - 中港股市50綫攻防 汽車股引擎先啟動（第四版） 2021/10/18 中港股市50綫攻防 汽車股引擎先啟動（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 電力股 華潤電力（00836） 新特能源（01799） 新能源 板塊