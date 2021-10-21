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《施政報告》增供應 樓價不跌反升

名家專區 14:00 2021/10/21

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新一份《施政報告》發表至今兩周，政府提出北部都會區發展概念，雖然該區社區設施未必即時可以提升，但已提升準買家入市意慾，新界北區二手交投率先轉活，並有蔓延至其他地區趨勢，帶動樓價不跌反升。 

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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