《施政報告》增供應 樓價不跌反升 名家專區 14:00 2021/10/21 分享： 新一份《施政報告》發表至今兩周，政府提出北部都會區發展概念，雖然該區社區設施未必即時可以提升，但已提升準買家入市意慾，新界北區二手交投率先轉活，並有蔓延至其他地區趨勢，帶動樓價不跌反升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 北部都會區發展 球在發展商手？ 2021/10/12 北部都會區發展 球在發展商手？ 發展商積極補地價 配合北部都會發展 2021/10/16 發展商積極補地價 配合北部都會發展 北看「北會區」 2021/10/18 北看「北會區」 由概念到私樓落成 要花足30年 2021/10/18 由概念到私樓落成 要花足30年 你可能感興趣 北部都會區發展 球在發展商手？ 12:30 2021/10/12 北部都會區發展 球在發展商手？ 發展商積極補地價 配合北部都會發展 14:00 2021/10/16 發展商積極補地價 配合北部都會發展 北看「北會區」 01:00 2021/10/18 北看「北會區」 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤十年 豪宅化走到納米化 今日 新盤十年 豪宅化走到納米化 專家樓論 - 頂手舖數字高企 市道未復甦 2021/10/20 頂手舖數字高企 市道未復甦 專家樓論 - 四類盤 易講價 2021/10/19 四類盤 易講價 專家樓論 - 由概念到私樓落成 要花足30年 2021/10/18 由概念到私樓落成 要花足30年 專家樓論 - 發展商積極補地價 配合北部都會發展 2021/10/16 發展商積極補地價 配合北部都會發展 北部都會區 新界北 樓價 新界西 北區 放盤 屯門 施政報告 元朗 天水圍