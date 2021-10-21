比特幣期貨ETF怎樣計價？ 名家專區 2021/10/21 分享： 美國首家與比特幣（Bitcoin）掛鈎的ETF周二上市，ProShares發行的比特幣策略ETF（Bitcoin Strategy ETF，美：BITO），一如市場預期大為火熱。BITO以接近全日高位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 比特幣ETF登場 入場有何需注意？ 2021/10/20 比特幣ETF登場 入場有何需注意？ 交易講場 - 雙11將至 淘寶App功能大升級 2021/10/19 雙11將至 淘寶App功能大升級 交易講場 - 內房紛售物管爭喘息 併購市場熾熱 2021/10/18 內房紛售物管爭喘息 併購市場熾熱 交易講場 - 鄭商所動力煤期貨屢漲停 逼1700大關 2021/10/16 鄭商所動力煤期貨屢漲停 逼1700大關 交易講場 - 港元大淡友巴斯 賭聯滙崩潰輸足95% 2021/10/15 港元大淡友巴斯 賭聯滙崩潰輸足95% 美國 成交 美元 期貨 買入 基金 ETF 比特幣 吸資 二手市場