【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 財金猛人追蹤 10:39 2021/10/21 分享： 在兩個月前，國家主席習近平開始力推「共同富裕」，外資擔心中國將走回頭路，推動「國進民退」，消息一出，股市難免受到衝擊。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 最新專欄文章 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 今日 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 2021/10/20 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 2021/10/19 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 2021/10/19 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 2021/10/18 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 股票 共同富裕 方偉昌 港股 外資 家電 中國