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【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費

財金猛人追蹤 10:39 2021/10/21

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在兩個月前，國家主席習近平開始力推「共同富裕」，外資擔心中國將走回頭路，推動「國進民退」，消息一出，股市難免受到衝擊。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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