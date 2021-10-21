【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好

滙豐 （00005） 下周一公布第三季業績前，今早股價再向上，早段升逾1%，暫高見47.15元。

滙豐今早不單見逾4個月高位，更全面回補6月中下跌裂口。若業績後股價再上，有望再上試50.85元今年高位。

筆者早前已分析美國銀行第三季盈利全綫勝預期，部份動力自來壞帳準備回撥入帳。滙豐主要市場英國及香港經濟穩步改善，壞帳準備回撥料未來數季繼續為盈利帶來支持。

另有大行預期滙豐或於今次季績或全年業績時公布股份回購計劃，下周業績公布隨時有驚喜。

另全球主要央行貨幣政策動向，同樣值得關注。市場現普遍預期美國聯儲局最快11月政策會後公布收水，縮減每月1,200億美元買債額，並最快於2022年下半年加息。

英國加息時間預期更早，在英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)早前暗示加息後，高盛、摩根大通及瑞信等大行均預期，英國最快11月首次加息，而路透社最近調查則顯示，分析員預期明年首季內加息至0.25%。

環球息口趨升，有利滙豐等國際及本港銀行股改善息差持續收窄情況，明年盈利料續見改善。

撰文：劉德斌