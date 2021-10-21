  • 21°C
香港時間 : 20211021日 (週四) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版）

財金 18:26 2021/10/21

分享：

滙豐 （00005） 下周一公布第三季業績前，今日股價再向上，早段曾升逾1%，高見47.15元。滙豐收報46.5元，升0.3%。

...

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版）
今日
【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版）
【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版）
2021/10/20
【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版）
【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版）
2021/10/19
【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版）
【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版）
2021/10/18
【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版）
【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防?
2021/10/13
【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防?
貨幣政策 經濟 回購 加息 銀行 業績公布 英倫銀行 美國聯儲局 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版