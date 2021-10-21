【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第二版） 財金 12:17 2021/10/21 分享： 滙豐 （00005） 下周一公布第三季業績前，今早股價再向上，早段升逾1%，高見47.15元。滙豐中午收報46.7元，升0.8%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機? 今日 【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機? 【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版） 2021/10/20 【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版） 【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版） 2021/10/19 【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版） 【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版） 2021/10/18 【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版） 【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防? 2021/10/13 【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防? 貨幣政策 經濟 回購 加息 銀行 業績公布 英倫銀行 美國聯儲局 滙豐控股（00005）