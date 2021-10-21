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【旺季將至】「雙11」未至 快遞股先行

研究報告 12:25 2021/10/21

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近期快遞股跑出，表現優於大市。着網購旺季「雙11」臨近，料成快遞股新一輪催化劑。建銀國際預期行業復甦，認為隨着行業競爭紓緩，看好運費繼續上升。建銀又指出差異誘因和成本優勢是行業內長期成功的關鍵。

...

欄名 : 大行有路捉

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