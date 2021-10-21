【旺季將至】「雙11」未至 快遞股先行 研究報告 12:25 2021/10/21 分享： 近期快遞股跑出，表現優於大市。着網購旺季「雙11」臨近，料成快遞股新一輪催化劑。建銀國際預期行業復甦，認為隨着行業競爭紓緩，看好運費繼續上升。建銀又指出差異誘因和成本優勢是行業內長期成功的關鍵。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 2021/10/20 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 2021/10/15 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 2021/10/13 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 2021/10/12 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 2021/10/08 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 中通快遞—SW（02057） 速遞股 網購平台 中國 行業