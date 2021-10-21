【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 研究報告 16:01 2021/10/21 分享： 建銀國際指出，由於內地近期宏觀疲弱，以及零星疫情爆發，導致市民開支放緩，因而令9月份快遞運量錄得按月增長放緩。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 2021/10/20 【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 2021/10/15 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 2021/10/13 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 2021/10/12 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 2021/10/08 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 中通快遞—SW（02057） 速遞股 網購平台 中國 行業