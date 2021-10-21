  • 21°C
香港時間 : 20211021日 (週四) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版）

財金猛人追蹤 16:49 2021/10/21

分享：

投資損手固然傷心，但睇中卻賺得少都會令人唔開心。比特幣衝上6.7萬美元，電盈 （00008） 主席李澤楷生意拍檔、Paypal（美：PYPL）創辦人 Peter Thiel 大呻買得少！然而當前又是否仍值得高追？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

相關文章

專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢
2021/10/18
專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢

你可能感興趣

專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢
00:01 2021/10/18
專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢

最新專欄文章

【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版）
2021/10/20
【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版）
【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！
2021/10/19
【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！
【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版）
2021/10/18
【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版）
【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版）
2021/10/15
【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版）
【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版）
2021/10/13
【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版）
虛擬貨幣 比特幣 李澤楷 PayPal（美：PYPL）

下一篇文章

【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版