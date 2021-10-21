【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版）

投資損手固然傷心，但睇中卻賺得少都會令人唔開心。比特幣衝上6.7萬美元，電盈 （00008） 主席李澤楷生意拍檔、Paypal（美：PYPL）創辦人 Peter Thiel 大呻買得少！然而當前又是否仍值得高追？

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