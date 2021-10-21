【虛擬貨幣】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！ 財金猛人追蹤 12:53 2021/10/21 分享： 投資損手固然傷心，但睇中卻賺得少都會令人唔開心。比特幣衝上6.7萬美元，電盈 （00008） 主席李澤楷生意拍檔、Paypal（美：PYPL）創辦人 Peter Thiel 大呻買得少！然而當前又是否仍值得高追？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版） 2021/10/20 【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版） 【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！ 2021/10/19 【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！ 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 2021/10/18 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版） 2021/10/15 【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版） 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版） 2021/10/13 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版） 虛擬貨幣 比特幣 李澤楷 PayPal（美：PYPL）