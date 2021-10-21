【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機? 財金 13:15 2021/10/21 分享： ATM為首龍頭中概科網股昨急漲後，今早高位整固稍回，阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 同跌約1%，騰訊 （00700） 微跌0.1%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第二版） 今日 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第二版） 【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版） 2021/10/20 【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版） 【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版） 2021/10/19 【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版） 【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版） 2021/10/18 【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版） 【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防? 2021/10/13 【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防? 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 撈底 港股 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005）