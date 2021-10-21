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【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?

財金 13:15 2021/10/21

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ATM為首龍頭中概科網股昨急漲後，今早高位整固稍回，阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 同跌約1%，騰訊 （00700） 微跌0.1%。

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欄名 : 大市拆局

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美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 撈底 港股 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005）

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