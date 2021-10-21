  • 22°C
香港時間 : 20211021日 (週四) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？

名家專區 15:22 2021/10/21

分享：

新一份施政報告，提出發展「北部都會區」概念，並計劃建造連接洪水橋至前海的鐵路，令原本屬於二綫地區的洪水橋變成搶手貨，不少買家加速吸納「低水」貨，不過是否真的低水，則要買家自己多做功課。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望
2021/10/04
新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望
施政報告今出爐 增白石角站通科學園
2021/10/06
施政報告今出爐 增白石角站通科學園
凌嘉勤做林鄭規劃顧問 洪水橋發展升格？
2021/06/17
凌嘉勤做林鄭規劃顧問 洪水橋發展升格？

你可能感興趣

新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望
01:00 2021/10/04
新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望
施政報告今出爐 增白石角站通科學園
01:00 2021/10/06
施政報告今出爐 增白石角站通科學園
凌嘉勤做林鄭規劃顧問 洪水橋發展升格？
03:00 2021/06/17
凌嘉勤做林鄭規劃顧問 洪水橋發展升格？

最新專欄文章

農地補價勢成未來供應支柱
2021/10/20
農地補價勢成未來供應支柱
核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充
2021/10/19
核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充
想Live Your Own Style要留意什麼？
2021/10/17
想Live Your Own Style要留意什麼？
舖位租務回升 短期租金難望反彈
2021/10/15
舖位租務回升 短期租金難望反彈
降低強拍門檻 新供應未必即時見效
2021/10/13
降低強拍門檻 新供應未必即時見效
二手市場 洪水橋 北部都會區 天水圍 元朗 施政報告

下一篇文章

《施政報告》增供應 樓價不跌反升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版