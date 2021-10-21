北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 名家專區 15:22 2021/10/21 分享： 新一份施政報告，提出發展「北部都會區」概念，並計劃建造連接洪水橋至前海的鐵路，令原本屬於二綫地區的洪水橋變成搶手貨，不少買家加速吸納「低水」貨，不過是否真的低水，則要買家自己多做功課。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 2021/10/04 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 2021/10/06 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 凌嘉勤做林鄭規劃顧問 洪水橋發展升格？ 2021/06/17 凌嘉勤做林鄭規劃顧問 洪水橋發展升格？ 你可能感興趣 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 01:00 2021/10/04 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 01:00 2021/10/06 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 凌嘉勤做林鄭規劃顧問 洪水橋發展升格？ 03:00 2021/06/17 凌嘉勤做林鄭規劃顧問 洪水橋發展升格？ 最新專欄文章 農地補價勢成未來供應支柱 2021/10/20 農地補價勢成未來供應支柱 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 2021/10/19 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 想Live Your Own Style要留意什麼？ 2021/10/17 想Live Your Own Style要留意什麼？ 舖位租務回升 短期租金難望反彈 2021/10/15 舖位租務回升 短期租金難望反彈 降低強拍門檻 新供應未必即時見效 2021/10/13 降低強拍門檻 新供應未必即時見效 二手市場 洪水橋 北部都會區 天水圍 元朗 施政報告