英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸 國際 18:13 2021/10/22 分享： 東京奧運落幕已經一段時間，英國跳水王子戴利（Tom Daley）2度摘牌及觀眾席上編織的舉動，令他成備受關注運動員之一。戴利近日出版自傳，講述透過比賽培養堅強等品德的過程，同時亦闡述了在發現自己性取向的感受，和家庭生活為他帶來的變化。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 【東京奧運】戴利仔作品出爐 之前究竟織緊咩大作？ 2021/08/06 【東京奧運】戴利仔作品出爐 之前究竟織緊咩大作？ 【東京奧運】觀賽期間可以做咩？ 戴利仔不停織 2021/08/03 【東京奧運】觀賽期間可以做咩？ 戴利仔不停織 【東京奧運】戴利四戰奧運終奪金 打破夢之隊壟斷 2021/07/26 【東京奧運】戴利四戰奧運終奪金 打破夢之隊壟斷 你可能感興趣 【東京奧運】戴利仔作品出爐 之前究竟織緊咩大作？ 13:24 2021/08/06 【東京奧運】戴利仔作品出爐 之前究竟織緊咩大作？ 【東京奧運】觀賽期間可以做咩？ 戴利仔不停織 09:05 2021/08/03 【東京奧運】觀賽期間可以做咩？ 戴利仔不停織 【東京奧運】戴利四戰奧運終奪金 打破夢之隊壟斷 19:22 2021/07/26 【東京奧運】戴利四戰奧運終奪金 打破夢之隊壟斷 最新專欄文章 為利輕視衞生危機 製藥業不公應改革 2021/10/16 為利輕視衞生危機 製藥業不公應改革 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 2021/10/15 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 英談判桌表現「失敗」 脫歐負面影響浮現 2021/10/09 英談判桌表現「失敗」 脫歐負面影響浮現 英國後脫歐時代影響浮現 因談判桌前下錯棋 2021/10/08 英國後脫歐時代影響浮現 因談判桌前下錯棋 化解氣候危機 實踐ESG成趨勢 2021/10/02 化解氣候危機 實踐ESG成趨勢 運動 同性戀 運動員 性取向 教練 跳水 英國 俄羅斯