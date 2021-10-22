英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸

東京奧運落幕已經一段時間，英國跳水王子戴利（Tom Daley）2度摘牌及觀眾席上編織的舉動，令他成備受關注運動員之一。戴利近日出版自傳，講述透過比賽培養堅強等品德的過程，同時亦闡述了在發現自己性取向的感受，和家庭生活為他帶來的變化。

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