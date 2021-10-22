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【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版）

研究報告 08:17 2021/10/22

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中國推出多項政策扶助新能源，減低碳排放以實現碳中和，10月17日內地推廣「風電伙伴行動」，透過全國5000條村安裝一萬台風力發電機增加產能，行業前景利好，龍源電力 （00916） 、大唐新能源 （01798） 值得留意。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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