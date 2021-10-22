【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 研究報告 08:17 2021/10/22 分享： 中國推出多項政策扶助新能源，減低碳排放以實現碳中和，10月17日內地推廣「風電伙伴行動」，透過全國5000條村安裝一萬台風力發電機增加產能，行業前景利好，龍源電力 （00916） 、大唐新能源 （01798） 值得留意。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 2021/10/21 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 2021/10/21 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 你可能感興趣 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 07:00 2021/10/21 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 16:01 2021/10/21 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 最新專欄文章 【業務旺季】「雙11」+電商發展 料快遞業2年內維持20%增長（第二版） 今日 【業務旺季】「雙11」+電商發展 料快遞業2年內維持20%增長（第二版） 【內房拐點】人行控好恒大風險 大摩首選內房升一成（第二版） 2021/10/21 【內房拐點】人行控好恒大風險 大摩首選內房升一成（第二版） 【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠（第二版） 2021/10/21 【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠（第二版） 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 2021/10/21 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買 2021/10/21 【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買 中國市場 大行報告 市場動向 新能源 股票 碳中和 國家能源局 風能 中華人民共和國國家發展和改革委員會 電力