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【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會

財金猛人追蹤 07:10 2021/10/22

分享：

醫藥股經過上季沉重沽壓後，近日回穩。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示，部份醫藥股仍有投資機會。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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