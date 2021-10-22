【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會 財金猛人追蹤 07:10 2021/10/22 分享： 醫藥股經過上季沉重沽壓後，近日回穩。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示，部份醫藥股仍有投資機會。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 2021/10/13 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 10:58 2021/10/13 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 今日 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 2021/10/21 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 2021/10/21 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 2021/10/20 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 2021/10/19 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 人物專訪 港股 生物科技股 生物科技 中國 人口 醫療行業 滙豐控股（00005） 醫藥股 范卓雲