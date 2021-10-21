  • 21°C
香港時間 : 20211021日 (週四) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？

國際 18:48 2021/10/21

分享：

環球供應鏈問題的嚴重程度，從iPhone 13一機難求得到體現，以蘋果（Apple）的地位，必然在供應鏈中獲得優先待遇，iPhone 13卻出現全球缺貨，在美、加的等候期達近1個月，是4年來最長。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
2021/10/20
「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
2021/10/19
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
美國滯脹初現 經濟十萬火急？
2021/10/18
美國滯脹初現 經濟十萬火急？
歐亞能源危機 美國獨善其身？
2021/10/17
歐亞能源危機 美國獨善其身？
英國對移民落閘 三高經濟成空談
2021/10/14
英國對移民落閘 三高經濟成空談

你可能感興趣

「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
17:18 2021/10/20
「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
18:02 2021/10/19
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
美國滯脹初現 經濟十萬火急？
19:22 2021/10/18
美國滯脹初現 經濟十萬火急？

最新專欄文章

國金札記 - 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
今日
「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
2021/10/20
「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
2021/10/20
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
2021/10/19
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
國金札記 - 美國滯脹初現 經濟十萬火急？
2021/10/19
美國滯脹初現 經濟十萬火急？
經濟 貿易戰 全球化 晶片 政治 地緣政治 基建 貿易 美國

下一篇文章

【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版