疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 國際 18:48 2021/10/21 分享： 環球供應鏈問題的嚴重程度，從iPhone 13一機難求得到體現，以蘋果（Apple）的地位，必然在供應鏈中獲得優先待遇，iPhone 13卻出現全球缺貨，在美、加的等候期達近1個月，是4年來最長。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 2021/10/20 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 2021/10/19 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 2021/10/18 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 歐亞能源危機 美國獨善其身？ 2021/10/17 歐亞能源危機 美國獨善其身？ 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/14 英國對移民落閘 三高經濟成空談 你可能感興趣 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 17:18 2021/10/20 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 18:02 2021/10/19 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 19:22 2021/10/18 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 最新專欄文章 國金札記 - 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 今日 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 2021/10/20 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 2021/10/20 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 2021/10/19 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 國金札記 - 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 2021/10/19 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 經濟 貿易戰 全球化 晶片 政治 地緣政治 基建 貿易 美國