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【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持

財金猛人追蹤 07:18 2021/10/22

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自去年11月螞蟻上市計劃擱置後，科網行業開始接受反壟斷調查，其後內地的監管範圍不斷擴大，由科網開始延伸至教育、遊戲、直播平台等不同板塊，令市場擔心企業自由度會被扼殺。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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