【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 財金猛人追蹤 07:18 2021/10/22 分享： 自去年11月螞蟻上市計劃擱置後，科網行業開始接受反壟斷調查，其後內地的監管範圍不斷擴大，由科網開始延伸至教育、遊戲、直播平台等不同板塊，令市場擔心企業自由度會被扼殺。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 2021/10/19 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 2021/10/20 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 2021/10/18 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 2021/10/15 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 2021/10/21 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 你可能感興趣 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 18:55 2021/10/19 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 07:10 2021/10/20 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 15:05 2021/10/18 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 最新專欄文章 【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會 今日 【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 2021/10/21 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 2021/10/21 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 2021/10/20 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 2021/10/19 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 電動車 施羅德 壟斷 炒股不炒市 經濟 反壟斷 恒生指數 行業 板塊