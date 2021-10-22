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【捉旺季股】「雙11」+電商　2年續增長2成（第二版）

研究報告 17:13 2021/10/22

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「雙11」將至，快遞單量隨即急升，造好物流快遞股價，投機市場中成為焦點。兩大電商龍頭天貓及京東，於本周三同步開啟「雙11」預售，物流快遞業為應付業務旺季作好準備，浙商證券認為今年國內行業快遞業務量，未來2年有望維持按年增長20%以上。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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