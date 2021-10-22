【業務旺季】「雙11」+電商發展 料快遞業2年內維持20%增長（第二版） 研究報告 12:06 2021/10/22 分享： （第二版更新12:05 更新快遞板塊個股表現及內地快遞單票價情況）「雙11」將至，快遞單量隨即急升，造好物流快遞股價，投機市場中成為焦點。10月20日，兩大電商龍頭天貓及京東，同步開啟「雙11」預售，物流快遞業為應付業務旺季作好準備，浙商證券認為今年國內行業快遞業務量，未來2年有望維持按年增長20%以上。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 今日 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 2021/10/21 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 2021/10/21 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 你可能感興趣 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 今日 08:17 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 07:00 2021/10/21 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 16:01 2021/10/21 【旺季股檢閱】迎「雙11」 快遞股先上（第二版） 最新專欄文章 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 今日 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 【內房拐點】人行控好恒大風險 大摩首選內房升一成（第二版） 2021/10/21 【內房拐點】人行控好恒大風險 大摩首選內房升一成（第二版） 【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠（第二版） 2021/10/21 【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠（第二版） 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 2021/10/21 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買 2021/10/21 【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買 中國市場 大行報告 市場動向 京東集團—SW（09618） 中通快遞—SW（02057） 韻達股份（深：002120） 圓通速遞國際（06123） 順豐控股（深：002352） 中國 運輸