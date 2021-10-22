【業務旺季】「雙11」+電商發展 料快遞業2年內維持20%增長（第二版）

（第二版更新12:05 更新快遞板塊個股表現及內地快遞單票價情況）

「雙11」將至，快遞單量隨即急升，造好物流快遞股價，投機市場中成為焦點。10月20日，兩大電商龍頭天貓及京東，同步開啟「雙11」預售，物流快遞業為應付業務旺季作好準備，浙商證券認為今年國內行業快遞業務量，未來2年有望維持按年增長20%以上。

...