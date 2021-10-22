木星資產管理Ariel Bezalel：滯脹憂慮短暫 名家專區 2021/10/22 分享： 2021年至今，債券投資者面對眾多挑戰，例如利率低企、通脹上升及息差收窄。現在，全球增長放緩有可能帶來新一波威脅：滯脹。滯脹出現在經濟增長放緩、失業率上升而通脹仍然高企的時候。滯脹造成惡性循環，對投資 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Ariel Bezalel 木星資產管理債券策略主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 霸菱方偉昌︰互聯網監管最大衝擊已過 2021/10/21 霸菱方偉昌︰互聯網監管最大衝擊已過 瑞銀汪濤：內地第四季放鬆財策幣策 2021/10/20 瑞銀汪濤：內地第四季放鬆財策幣策 【破5之局】大和賴志文：成本通脹累GDP減速（第二版） 2021/10/19 【破5之局】大和賴志文：成本通脹累GDP減速（第二版） 首域盈信：印度民企爆炸成長 2021/10/19 首域盈信：印度民企爆炸成長 專訪 - 林少陽︰港股或近底 入市可考慮 2021/10/15 林少陽︰港股或近底 入市可考慮 疫情 中國 經濟 通脹 債券 滯脹 大行報告 宏觀分析 銀行 美元