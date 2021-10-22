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木星資產管理Ariel Bezalel：滯脹憂慮短暫

名家專區 2021/10/22

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2021年至今，債券投資者面對眾多挑戰，例如利率低企、通脹上升及息差收窄。現在，全球增長放緩有可能帶來新一波威脅：滯脹。滯脹出現在經濟增長放緩、失業率上升而通脹仍然高企的時候。滯脹造成惡性循環，對投資

...

撰文 : Ariel Bezalel 木星資產管理債券策略主管

欄名 : 名家觀點

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2021/10/21
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