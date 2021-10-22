GME挾空事件 美證監揭黑池角色 名家專區 2021/10/22 分享： 今年初美國股市上演一場散戶「大戰」華爾街的戲碼，以遊戲驛站（美：GME）為首的100多隻股票暴升暴跌，有散戶成功身家大漲，也有基金因此大幅虧損數十億美元。 涉散戶情緒高漲 非挾空帶動 事件發生後8個月，美 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 比特幣期貨ETF怎樣計價？ 2021/10/21 比特幣期貨ETF怎樣計價？ 交易講場 - 比特幣ETF登場 入場有何需注意？ 2021/10/20 比特幣ETF登場 入場有何需注意？ 交易講場 - 雙11將至 淘寶App功能大升級 2021/10/19 雙11將至 淘寶App功能大升級 交易講場 - 內房紛售物管爭喘息 併購市場熾熱 2021/10/18 內房紛售物管爭喘息 併購市場熾熱 交易講場 - 鄭商所動力煤期貨屢漲停 逼1700大關 2021/10/16 鄭商所動力煤期貨屢漲停 逼1700大關 GameStop（美：GME） 美國 成交 金融 買入 金融機構 沽空 股票 美元