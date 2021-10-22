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GME挾空事件 美證監揭黑池角色

名家專區 2021/10/22

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今年初美國股市上演一場散戶「大戰」華爾街的戲碼，以遊戲驛站（美：GME）為首的100多隻股票暴升暴跌，有散戶成功身家大漲，也有基金因此大幅虧損數十億美元。

涉散戶情緒高漲 非挾空帶動

事件發生後8個月，美

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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