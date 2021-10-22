  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (週五) 13:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第二版）

財金 12:30 2021/10/22

分享：

藍籌龍頭中概股今早股高位整固，截至上午10時30分，阿里巴巴 （09988） 回調約1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 微升不足1%，恒指大部份時間在稍高於26000關窄幅爭持。

...

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?
今日
【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?
【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版）
2021/10/21
【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版）
【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版）
2021/10/21
【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版）
【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版）
2021/10/20
【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版）
【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版）
2021/10/19
【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版）
港股 恒生指數 快手—W（01024） 阿里巴巴－SW（09988）

下一篇文章

【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版