【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第二版） 財金 12:30 2021/10/22 分享： 藍籌龍頭中概股今早股高位整固，截至上午10時30分，阿里巴巴 （09988） 回調約1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 微升不足1%，恒指大部份時間在稍高於26000關窄幅爭持。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天? 今日 【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天? 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版） 2021/10/21 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版） 【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版） 2021/10/21 【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版） 【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版） 2021/10/20 【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版） 【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版） 2021/10/19 【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版） 港股 恒生指數 快手—W（01024） 阿里巴巴－SW（09988）