【港交所股價】港交所季績前大行偷步唱淡 A股期指有力回天? 財金 12:24 2021/10/22 分享： 香港交易所 （00388） 下周公布第三季業績前，多家大行偷步發表「唱淡」報告，部份更下調港交所投資評級，力壓港交所股價今早繼續逆市跌。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第二版） 今日 【大市拆局】快手衝越百元關 散戶蟹貨出籠仍有力再上?（第二版） 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版） 2021/10/21 【滙豐股價】滙豐績前補裂口再上 英國料提前加息利好（第三版） 【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版） 2021/10/21 【大戶動向】滙豐10月近400億增倉ATM 後市有何玄機?（第二版） 【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版） 2021/10/20 【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版） 【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版） 2021/10/19 【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版） 港股 中國 A股 互聯互通 目標價 指數期貨