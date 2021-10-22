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【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升

研究報告 12:34 2021/10/22

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人民幣滙價持續上升，兌美元連日上試6.38關口，創4個月高。由於市場並不預期人民銀行短期會以減息等手段制激經濟，因而推動人民幣續升。

...

欄名 : 大行有路捉

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