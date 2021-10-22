【監管風波】政治局集體學習 科網股監管折讓見緩

7月起遭受監管鐵拳連番猛打的科網股，有望迎來政策風險緩和，支持股價10月迎來強勢反彈。10月18日中共中央政治局進行了第三十四次集體學習，當中首次就數字經濟進行集體學習。天風證券認為本次政治局集體學習數字經濟，釋放出一定積極信號，有望帶動長綫資金逐步布局科網股。

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