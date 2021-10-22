【監管風波】政治局集體學習 科網股監管折讓見緩 研究報告 14:31 2021/10/22 分享： 7月起遭受監管鐵拳連番猛打的科網股，有望迎來政策風險緩和，支持股價10月迎來強勢反彈。10月18日中共中央政治局進行了第三十四次集體學習，當中首次就數字經濟進行集體學習。天風證券認為本次政治局集體學習數字經濟，釋放出一定積極信號，有望帶動長綫資金逐步布局科網股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【業務旺季】「雙11」+電商發展 料快遞業2年內維持20%增長（第二版） 今日 【業務旺季】「雙11」+電商發展 料快遞業2年內維持20%增長（第二版） 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 今日 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 【內房拐點】人行控好恒大風險 大摩首選內房升一成（第二版） 2021/10/21 【內房拐點】人行控好恒大風險 大摩首選內房升一成（第二版） 【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠（第二版） 2021/10/21 【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠（第二版） 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 2021/10/21 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 港股 市場動向 宏觀分析 大行報告 投資推介 嗶哩嗶哩—SW（09626） 見底 阿里巴巴－SW（09988） 中共中央政治局 人工智能