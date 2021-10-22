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【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？

財金猛人追蹤 14:48 2021/10/22

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獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 終極愛股是Tesla（特斯拉）（美：TSLA）人所共知，昨晚Tesla破頂，女股神旗下基金ARK Investment多隻ETF卻一齊減持Tesla，是否意味公司已見頂？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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