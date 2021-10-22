【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 財金猛人追蹤 14:48 2021/10/22 分享： 獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 終極愛股是Tesla（特斯拉）（美：TSLA）人所共知，昨晚Tesla破頂，女股神旗下基金ARK Investment多隻ETF卻一齊減持Tesla，是否意味公司已見頂？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版） 2021/10/21 【矽谷傳奇】比特幣再升央行要破產？ PayPal創辦人後悔買得少！（第三版） 【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版） 2021/10/20 【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」（第二版） 【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！ 2021/10/19 【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！ 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 2021/10/18 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版） 2021/10/15 【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版） 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Cathie Wood 沽出 見頂 減持 止蝕 止賺