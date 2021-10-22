酒店改裝尋找新商機 名家專區 16:36 2021/10/22 分享： 新冠肺炎疫情雖然有所緩和，但各國未完全通關，酒店物業受衝擊最大，令相關買賣個案大降。即使年內「撈底」入市的財團，似乎並非看好後旅遊業後市，而是計劃把酒店進行改裝，尋找其他商機。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 低價吸納酒店投資怎計數？ 2021/08/11 低價吸納酒店投資怎計數？ 你可能感興趣 低價吸納酒店投資怎計數？ 10:00 2021/08/11 低價吸納酒店投資怎計數？ 最新專欄文章 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 2021/10/21 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 農地補價勢成未來供應支柱 2021/10/20 農地補價勢成未來供應支柱 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 2021/10/19 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 想Live Your Own Style要留意什麼？ 2021/10/17 想Live Your Own Style要留意什麼？ 舖位租務回升 短期租金難望反彈 2021/10/15 舖位租務回升 短期租金難望反彈 工廈 高力國際 商廈 酒店 土瓜灣