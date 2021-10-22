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酒店改裝尋找新商機

名家專區 16:36 2021/10/22

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新冠肺炎疫情雖然有所緩和，但各國未完全通關，酒店物業受衝擊最大，令相關買賣個案大降。即使年內「撈底」入市的財團，似乎並非看好後旅遊業後市，而是計劃把酒店進行改裝，尋找其他商機。

...

欄名 : 樓市分析

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