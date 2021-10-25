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【虛擬貨幣】比特幣暴升下的陰霾

研究報告 08:15 2021/10/25

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比特幣突破6.6萬美元，一度接近6.7萬關口，價值爆升的同時也有專業人士看淡，例如摩根大通董事長直指「比特幣毫無價值」。香港虛擬貨幣相關股有美圖公司 （01357） 、火幣科技 （01611）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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