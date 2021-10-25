【虛擬貨幣】比特幣暴升下的陰霾 研究報告 08:15 2021/10/25 分享： 比特幣突破6.6萬美元，一度接近6.7萬關口，價值爆升的同時也有專業人士看淡，例如摩根大通董事長直指「比特幣毫無價值」。香港虛擬貨幣相關股有美圖公司 （01357） 、火幣科技 （01611） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 2021/10/22 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 2021/10/22 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 酒店改裝尋找新商機 2021/10/22 酒店改裝尋找新商機 你可能感興趣 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 17:04 2021/10/22 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 16:58 2021/10/22 【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？ 酒店改裝尋找新商機 16:36 2021/10/22 酒店改裝尋找新商機 最新專欄文章 【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（附最新第三季業績數據） 今日 【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（附最新第三季業績數據） 【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱 今日 【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介） 今日 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介） 【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場 今日 【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場 憧憬增固投 穩經濟 吼機械設備股 今日 憧憬增固投 穩經濟 吼機械設備股 中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 IB ETF 金融機構 節能減排 文娛藝術 虛擬貨幣