【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱

當大家又見Tesla在美股風馳時，中港一眾佔邊特斯拉陣容的新能源車股，均發力狂追。

Tesla第３季財報季績增長至20億美元，營業利潤率達14.6％。Tesla作為業績亮眼，不但帶動汽車板塊，甚至提升整體產業鏈表現。

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