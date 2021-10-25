【車股飈升】跟特斯拉揾食之港股陣容檢閱 研究報告 08:19 2021/10/25 分享： 當大家又見Tesla在美股風馳時，中港一眾佔邊特斯拉陣容的新能源車股，均發力狂追。Tesla第３季財報季績增長至20億美元，營業利潤率達14.6％。Tesla作為業績亮眼，不但帶動汽車板塊，甚至提升整體產業鏈表現。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【捉旺季股】「雙11」+電商 2年續增長2成（第二版） 2021/10/22 【捉旺季股】「雙11」+電商 2年續增長2成（第二版） 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 2021/10/22 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 2021/10/22 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 2021/10/22 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 你可能感興趣 【捉旺季股】「雙11」+電商 2年續增長2成（第二版） 17:13 2021/10/22 【捉旺季股】「雙11」+電商 2年續增長2成（第二版） 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 17:04 2021/10/22 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 15:54 2021/10/22 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 最新專欄文章 【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（附最新第三季業績數據） 今日 【有買貴沒買錯】基金不能不買的股份（附最新第三季業績數據） 【虛擬貨幣】比特幣暴升下的陰霾 今日 【虛擬貨幣】比特幣暴升下的陰霾 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介） 今日 【贏面股追蹤】 醫藥股留意 成長性確定 （附股票推介） 【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場 今日 【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場 憧憬增固投 穩經濟 吼機械設備股 今日 憧憬增固投 穩經濟 吼機械設備股 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211） 中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 新能源 汽車 行業