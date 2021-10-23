電能車再衝刺 比亞迪創新高 名家專區 2021/10/23 分享： ATMX為首龍頭中概科概股高位整固，4大科技藍籌昨均微升不足1%。藍籌新經濟股中，以比亞迪（01211）大升近半成表現最搶鏡。 比亞迪昨日高見296.8元，收報295.4元，大升13.4元或4.8%，衝 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 無懼債務陰霾 外資推升人幣 2021/10/22 無懼債務陰霾 外資推升人幣 透視中港美 - 基金被挾追貨 ATM動力續增 2021/10/21 基金被挾追貨 ATM動力續增 透視中港美 - 友邦再起動 升市添動力 2021/10/20 友邦再起動 升市添動力 透視中港美 - 中國經濟失速 人行如何出招？ 2021/10/19 中國經濟失速 人行如何出招？ 透視中港美 - 金融股接力 港股望再上 2021/10/18 金融股接力 港股望再上 汽車股 港股 Tesla 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 新能源 人民幣 新經濟 特斯拉（Tesla，美：TSLA）