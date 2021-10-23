電能車再衝刺 比亞迪創新高

ATMX為首龍頭中概科概股高位整固，4大科技藍籌昨均微升不足1%。藍籌新經濟股中，以比亞迪（01211）大升近半成表現最搶鏡。

比亞迪昨日高見296.8元，收報295.4元，大升13.4元或4.8%，衝

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