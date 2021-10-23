聯通最為抵買 習撑數字經濟

國企指數昨日出現「黃金交叉」，六中全會前仍有上升空間，而國家主席習近平力撑數字經濟，三大中資電訊商亦積極推動數字化服務，中國聯通（00762）規模最細，但增長最強兼且估值最低，股價靜極思動。

中國聯通首

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