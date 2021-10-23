聯通最為抵買 習撑數字經濟 名家專區 2021/10/23 分享： 國企指數昨日出現「黃金交叉」，六中全會前仍有上升空間，而國家主席習近平力撑數字經濟，三大中資電訊商亦積極推動數字化服務，中國聯通（00762）規模最細，但增長最強兼且估值最低，股價靜極思動。 中國聯通首 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股重現黃金交叉 旗形整固後再尋頂（第四版） 2021/10/22 港股重現黃金交叉 旗形整固後再尋頂（第四版） 中字股實力談 - 潤電積極轉型 估值有望上升 2021/10/21 潤電積極轉型 估值有望上升 中字股實力談 - 港股四連升壓力增 季績六中短期關鍵（第四版） 2021/10/20 港股四連升壓力增 季績六中短期關鍵（第四版） 中字股實力談 - 新特高增長 估值平通街 2021/10/20 新特高增長 估值平通街 中字股實力談 - 港股重上50綫 踏出轉勢第一步（第四版） 2021/10/19 港股重上50綫 踏出轉勢第一步（第四版） 每股資產淨值 恒生中國企業指數 習近平 中資電訊股 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 新特能源（01799） 維達國際（03331） 人民幣