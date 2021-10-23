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「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥

名家專區 14:00 2021/10/23

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大型新盤浪接浪，繼沙田星凱．堤岸(1,335伙)後，提供逾千伙的將軍澳海茵莊園(1,556伙)，亦緊接開價，更以呎價貴絶同區首批新盤之勢登場，可見發展商仍然看好後市。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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