「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 名家專區 14:00 2021/10/23 分享： 大型新盤浪接浪，繼沙田星凱．堤岸(1,335伙)後，提供逾千伙的將軍澳海茵莊園(1,556伙)，亦緊接開價，更以呎價貴絶同區首批新盤之勢登場，可見發展商仍然看好後市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 市場需求仍強 為樓市注下強心針 2021/10/02 市場需求仍強 為樓市注下強心針 平過大圍站都買架啦？ 2021/10/04 平過大圍站都買架啦？ 《施政報告》後 樓價點走? 2021/10/05 《施政報告》後 樓價點走? 新盤十年 豪宅化走到納米化 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 你可能感興趣 市場需求仍強 為樓市注下強心針 14:00 2021/10/02 市場需求仍強 為樓市注下強心針 平過大圍站都買架啦？ 11:00 2021/10/04 平過大圍站都買架啦？ 《施政報告》後 樓價點走? 16:34 2021/10/05 《施政報告》後 樓價點走? 最新專欄文章 專家樓論 - 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 2021/10/22 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 專家樓論 - 《施政報告》增供應 樓價不跌反升 2021/10/21 《施政報告》增供應 樓價不跌反升 專家樓論 - 新盤十年 豪宅化走到納米化 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 專家樓論 - 頂手舖數字高企 市道未復甦 2021/10/20 頂手舖數字高企 市道未復甦 專家樓論 - 四類盤 易講價 2021/10/19 四類盤 易講價 一手市場 海茵莊園 九建 沙田 發展商 將軍澳