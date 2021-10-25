紐元 向73美仙目標邁進

新西蘭與英國達成雙邊貿易協議。據有關協議，兩國97%產品關稅將被取消。不過，以去年雙邊貿易額只有31.8億美元而言，就算在取消關稅後，貿易額擴大1倍，料對英國經濟帶來刺激有限。反觀新西蘭，由於其人口較

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