紐元 向73美仙目標邁進 名家專區 2021/10/25 分享： 新西蘭與英國達成雙邊貿易協議。據有關協議，兩國97%產品關稅將被取消。不過，以去年雙邊貿易額只有31.8億美元而言，就算在取消關稅後，貿易額擴大1倍，料對英國經濟帶來刺激有限。反觀新西蘭，由於其人口較 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 小心兩隻黑天鵝 今日 小心兩隻黑天鵝 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 今日 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 提防上試112/113 今日 日圓 提防上試112/113 澳元 難長期企於75美仙之上 今日 澳元 難長期企於75美仙之上 你可能感興趣 小心兩隻黑天鵝 今日 01:00 小心兩隻黑天鵝 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 今日 01:00 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 最新專欄文章 小心兩隻黑天鵝 今日 小心兩隻黑天鵝 加元 1.225/1.23阻力大 今日 加元 1.225/1.23阻力大 澳元 難長期企於75美仙之上 今日 澳元 難長期企於75美仙之上 日圓 提防上試112/113 今日 日圓 提防上試112/113 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣