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加元 1.225/1.23阻力大

名家專區 2021/10/25

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面對加拿大9月通脹（CPI）高企4.4%的18年高位，而核心年通脹率為3.7%，以及9月平均樓價按年上升13.9%，相信加央行很大機會於本周三的議息會議上，宣布進一步削減買債。但由於這一切是意料中事，

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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