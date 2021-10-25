加元 1.225/1.23阻力大

面對加拿大9月通脹（CPI）高企4.4%的18年高位，而核心年通脹率為3.7%，以及9月平均樓價按年上升13.9%，相信加央行很大機會於本周三的議息會議上，宣布進一步削減買債。但由於這一切是意料中事，

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