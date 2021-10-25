加元 1.225/1.23阻力大 名家專區 2021/10/25 分享： 面對加拿大9月通脹（CPI）高企4.4%的18年高位，而核心年通脹率為3.7%，以及9月平均樓價按年上升13.9%，相信加央行很大機會於本周三的議息會議上，宣布進一步削減買債。但由於這一切是意料中事， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 小心兩隻黑天鵝 今日 小心兩隻黑天鵝 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 今日 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 提防上試112/113 今日 日圓 提防上試112/113 澳元 難長期企於75美仙之上 今日 澳元 難長期企於75美仙之上 你可能感興趣 小心兩隻黑天鵝 今日 01:00 小心兩隻黑天鵝 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 今日 01:00 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 最新專欄文章 小心兩隻黑天鵝 今日 小心兩隻黑天鵝 紐元 向73美仙目標邁進 今日 紐元 向73美仙目標邁進 澳元 難長期企於75美仙之上 今日 澳元 難長期企於75美仙之上 日圓 提防上試112/113 今日 日圓 提防上試112/113 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣