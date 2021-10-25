小心兩隻黑天鵝 名家專區 2021/10/25 分享： 看好英鎊？看淡日圓？值得三思。 面對9月CPI有3.1%的高通脹率，以及因嚴重缺乏外藉貨車司機和運輸工人而推高了工資，市場估計英倫銀行將很大機會於11月4日議息會議加息。據英鎊利率期貨價格變化顯示，加 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 今日 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 提防上試112/113 今日 日圓 提防上試112/113 澳元 難長期企於75美仙之上 今日 澳元 難長期企於75美仙之上 紐元 向73美仙目標邁進 今日 紐元 向73美仙目標邁進 你可能感興趣 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 今日 01:00 歐元 波幅範圍1.15至1.18美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 提防上試112/113 今日 01:00 日圓 提防上試112/113 最新專欄文章 加元 1.225/1.23阻力大 今日 加元 1.225/1.23阻力大 紐元 向73美仙目標邁進 今日 紐元 向73美仙目標邁進 澳元 難長期企於75美仙之上 今日 澳元 難長期企於75美仙之上 日圓 提防上試112/113 今日 日圓 提防上試112/113 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣