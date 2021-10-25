看好英鎊？看淡日圓？值得三思。

面對9月CPI有3.1%的高通脹率，以及因嚴重缺乏外藉貨車司機和運輸工人而推高了工資，市場估計英倫銀行將很大機會於11月4日議息會議加息。據英鎊利率期貨價格變化顯示，加

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