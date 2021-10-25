  • 20°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 08:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家談股市】施羅德曹綺琪：港股料區間波動

財金猛人追蹤 07:00 2021/10/25

分享：

港股上周氣勢如虹，恒指一舉衝破26000關口。展望港股未來去向，施羅德香港區行政總裁暨亞太區分銷主管曹綺琪在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰「今年餘下時間，我們認為市場將持續區間波動。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會
2021/10/22
【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會
【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力
2021/10/21
【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力
【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選
2021/10/19
【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選

你可能感興趣

【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會
07:10 2021/10/22
【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會
【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力
07:10 2021/10/21
【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力
【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選
07:10 2021/10/19
【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選

最新專欄文章

【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持
2021/10/22
【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持
【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會
2021/10/22
【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會
【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費
2021/10/21
【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費
【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力
2021/10/21
【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力
【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎
2021/10/20
【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎
股票 經濟 中國恒大（03333） 施羅德 恒生指數 恒指走勢 美股 港股 人物專訪

下一篇文章

【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版