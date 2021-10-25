【名家談股市】施羅德曹綺琪：港股料區間波動 財金猛人追蹤 07:00 2021/10/25 分享： 港股上周氣勢如虹，恒指一舉衝破26000關口。展望港股未來去向，施羅德香港區行政總裁暨亞太區分銷主管曹綺琪在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰「今年餘下時間，我們認為市場將持續區間波動。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會 2021/10/22 【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 2021/10/21 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 2021/10/19 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 你可能感興趣 【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會 07:10 2021/10/22 【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 07:10 2021/10/21 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 07:10 2021/10/19 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 最新專欄文章 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 2021/10/22 【監管風暴】施羅德曹綺琪：電動車主題受政策支持 【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會 2021/10/22 【名家談醫藥股】滙豐范卓雲︰醫藥股仍有投資機會 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 2021/10/21 【名家看國策】霸菱方偉昌：共同富裕反而利好消費 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 2021/10/21 【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 2021/10/20 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 股票 經濟 中國恒大（03333） 施羅德 恒生指數 恒指走勢 美股 港股 人物專訪