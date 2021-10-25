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【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場

研究報告 07:00 2021/10/25

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「碳中和」衍生出上半年內地積極關停煤礦運作，配合天氣異常及製造業導致近月煤炭供應緊張，價格瘋漲。火電股的發電利潤明顯受到擠壓，成為板塊最大利淡。有大行更提醒，市場仍然低估第三季煤價飈升對火電股利潤的衝擊，建議靜候第三季業績公布，利淡進一步消化後的更佳入場時機。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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