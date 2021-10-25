【碳中和】季績成回調吸納時 潤電候位入場 研究報告 07:00 2021/10/25 分享： 「碳中和」衍生出上半年內地積極關停煤礦運作，配合天氣異常及製造業導致近月煤炭供應緊張，價格瘋漲。火電股的發電利潤明顯受到擠壓，成為板塊最大利淡。有大行更提醒，市場仍然低估第三季煤價飈升對火電股利潤的衝擊，建議靜候第三季業績公布，利淡進一步消化後的更佳入場時機。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 今日 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 你可能感興趣 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 今日 00:01 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 最新專欄文章 憧憬增固投 穩經濟 吼機械設備股 今日 憧憬增固投 穩經濟 吼機械設備股 【捉旺季股】「雙11」+電商 2年續增長2成（第二版） 2021/10/22 【捉旺季股】「雙11」+電商 2年續增長2成（第二版） 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 2021/10/22 【政策風向】政治局集體學習 科網股監管變紅利？ 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 2021/10/22 【政策受惠股】風的季節 「下鄉」有搞作（第二版） 【內房拐點】人行控好恒大風險 大摩首選內房升一成（第二版） 2021/10/21 【內房拐點】人行控好恒大風險 大摩首選內房升一成（第二版） 個股分析 市場動向 投資推介 大行報告 港股 華潤電力（00836） ESG 碳中和 煤 買入