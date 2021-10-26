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【名家捉贏面股】宏利投管謝企剛︰吼物管 料今季跑贏

財金猛人追蹤 10:46 2021/10/26

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內房板塊自今年第3季開始波動，物管股亦受拖累，上周監會要求內銀支持首套房按揭，內房政策轉鬆，但周尾又來個房產稅政策，令內房板塊再跌，物管板塊同樣下跌，不過，宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛在接受《投資理財周刊》專訪時表示，物管股今季有望跑贏。

施羅德X中銀香港 剖析「跨境理財通」機遇 詳見：【下一頁

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謝企剛表示︰

 「物管股盈利增長方面，能見度比較高，只要母公司沒大問題，便不會拖累其業務。」

他表示︰

 「近期物業管理業公司併購活動增加，行業整合加快了，尤其是早前叫價貴了，令到併購活動減慢，而現在叫價下降，促使併購活動回升。」

物管股近年通過併購快速擴大市場份額，令到內地物業管理行業加速整合。龍頭物管股碧桂園服務 （06098） 積極併購，繼今年6月完成收購嘉寶服務後，上月又宣布收購鄰里樂100%股權、富良環球100%股權。

他說︰

 「值得注意的是，物業管理是政府《十四五》規劃下致力支持的行業之一。隨著行業整合，預期物業管理業將不斷增長，而優質龍頭物管公司或可從較小型和非上市同業中奪取市場份額。」

謝企剛稱︰

 「隨著社區增值服務的收入增加，進一步支持我們看好這個行業的投資機會。此外，經過近期的急劇調整後，現時優質物管公司的估值更為吸引。」

本報記者：周劍琴

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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