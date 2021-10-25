【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！

中國第三季經濟按年增長為4.9%，遜於市場預期的5%，也遜於第二季的7.9%。不過，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基仍預計，中國經濟穩健前行，2021年的GDP增長將達到8%。

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他表示：

「上季，中國經濟面臨嚴峻挑戰，包括：變種病毒疫情升温、洪澇災害頻發、供應鏈中斷危機持續、個別行業監管力度加強、能源短缺、以及房地產行業債務問題浮出水面，令市場不確定性持續增加。」

但他指出：

「總的來說，中國政府作出了一系列努力，保證穩定的電力供應及恢復生產正常化，避免經濟下行壓力續增，逐步恢復供應鏈的彈性。中國的政策制定者料進一步加大刺激力度，以提振經濟增長勢頭，應對動蕩多變的外部環境。」

他相信，當前全球經濟前景陰雲密布，貿易活動出現疲弱跡像，擴大內需仍是中國經濟的主要增長動力。

「我們認為，消費和投資板塊的回升，以及當局的宏觀政策支持，將有助於緩解經濟下行風險，並刺激未來幾個季度的增長，確保經濟實力得以持續復甦。我們預計，中國經濟仍在穩健前行，2021年的GDP增速將達到8%。」

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本報記者：鄭耀宗

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