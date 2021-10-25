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藍籌金融股 業績高峰期

名家專區 2021/10/25

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阿里巴巴（09988）創辧人馬雲據報前赴歐洲的消息，刺激股價上周勁彈近8%，連帶騰訊（00700）、美團（03690）、小米（01810）等藍籌科技股，以至其他二綫科技股亦同步起動。

加上內地財金官員密

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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阿里巴巴 國有內銀股 美國聯儲局 業績公布 滙豐控股（00005） 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 中芯國際（00981） 比亞迪股份（01211） 小米集團－W（01810）

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