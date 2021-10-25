藍籌金融股 業績高峰期 名家專區 2021/10/25 分享： 阿里巴巴（09988）創辧人馬雲據報前赴歐洲的消息，刺激股價上周勁彈近8%，連帶騰訊（00700）、美團（03690）、小米（01810）等藍籌科技股，以至其他二綫科技股亦同步起動。 加上內地財金官員密 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 電能車再衝刺 比亞迪創新高 2021/10/23 電能車再衝刺 比亞迪創新高 透視中港美 - 無懼債務陰霾 外資推升人幣 2021/10/22 無懼債務陰霾 外資推升人幣 透視中港美 - 基金被挾追貨 ATM動力續增 2021/10/21 基金被挾追貨 ATM動力續增 透視中港美 - 友邦再起動 升市添動力 2021/10/20 友邦再起動 升市添動力 透視中港美 - 中國經濟失速 人行如何出招？ 2021/10/19 中國經濟失速 人行如何出招？ 阿里巴巴 國有內銀股 美國聯儲局 業績公布 滙豐控股（00005） 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 中芯國際（00981） 比亞迪股份（01211） 小米集團－W（01810）