負利率再現 有利資金轉投風險資產 名家專區 2021/10/25 分享： 美國股市個別發展，道瓊斯工業平均指數創收市新高，標準普爾500指數再創紀錄新高後回軟、納指尾段受壓，惟三大指數是連續第3個星期上升。有恐慌指數之稱的VIX波動指數，上周跌至20個月低位，反映投資者相信 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 供應短缺下 能源股仍為本季核心投資主題 2021/10/18 供應短缺下 能源股仍為本季核心投資主題 反覆市下 新興市場吸資債券比股份吸引 2021/10/11 反覆市下 新興市場吸資債券比股份吸引 從供應瓶頸及能耗雙控 發掘第四季投資機會 2021/10/04 從供應瓶頸及能耗雙控 發掘第四季投資機會 關注天然氣價急漲 對糧食和排放的連鎖效應 2021/09/27 關注天然氣價急漲 對糧食和排放的連鎖效應 亞洲部分地區 棄抗疫清零 重振經濟 2021/09/20 亞洲部分地區 棄抗疫清零 重振經濟 疫情 美國 美股 指數 服務 通脹 基金 債券 ETF 道瓊斯工業平均指數