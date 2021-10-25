負利率再現 有利資金轉投風險資產

美國股市個別發展，道瓊斯工業平均指數創收市新高，標準普爾500指數再創紀錄新高後回軟、納指尾段受壓，惟三大指數是連續第3個星期上升。有恐慌指數之稱的VIX波動指數，上周跌至20個月低位，反映投資者相信

...