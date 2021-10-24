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英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？

國際 19:19 2021/10/24

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英國的新冠肺炎疫情再度惡化，新增確診連續10日超越4萬宗，過去一周累計逾33萬宗，新冠患者死亡個案亦創7月全面解封以來新高。專家紛紛促請政府收緊防疫政策，實行早前提出的B計劃，避免情況失控，但約翰遜政府仍然按兵不動，而且未能提出具信服力的按兵理由，恐怕埋下另一場人道災難的伏線。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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