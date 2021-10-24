英國抗疫B計劃 約翰遜幾時先用？ 國際 19:19 2021/10/24 分享： 英國的新冠肺炎疫情再度惡化，新增確診連續10日超越4萬宗，過去一周累計逾33萬宗，新冠患者死亡個案亦創7月全面解封以來新高。專家紛紛促請政府收緊防疫政策，實行早前提出的B計劃，避免情況失控，但約翰遜政府仍然按兵不動，而且未能提出具信服力的按兵理由，恐怕埋下另一場人道災難的伏線。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 2021/10/21 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 2021/10/20 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 2021/10/19 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 2021/10/18 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 歐亞能源危機 美國獨善其身？ 2021/10/17 歐亞能源危機 美國獨善其身？ 你可能感興趣 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 18:48 2021/10/21 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 17:18 2021/10/20 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 18:02 2021/10/19 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 最新專欄文章 國金札記 - 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 2021/10/22 疫情暴露供應鏈弱點 全球化分工行不通？ 國金札記 - 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 2021/10/21 「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 2021/10/20 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 國金札記 - 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 2021/10/19 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 歐亞能源危機 美難獨善其身 2021/10/18 歐亞能源危機 美難獨善其身 疫情 英國 約翰遜 疫苗 AstraZeneca（美：AZN）