房策明朗+資金充裕 新盤火熱 名家專區 14:00 2021/10/25 分享： 踏入第四季，新盤越戰越勇，發展商明顯加快推盤步伐，除房屋政策明朗化增加入市信心外，資金充裕並流入本地房地產市場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 相關文章 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 2021/10/11 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 想Live Your Own Style要留意什麼？ 2021/10/17 想Live Your Own Style要留意什麼？ 新盤十年 豪宅化走到納米化 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 2021/10/23 「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥 你可能感興趣 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 10:00 2021/10/11 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 想Live Your Own Style要留意什麼？ 22:37 2021/10/17 想Live Your Own Style要留意什麼？ 新盤十年 豪宅化走到納米化 01:00 2021/10/21 新盤十年 豪宅化走到納米化 一手市場 Wetland Seasons Bay第二期 ＃LYOS 海茵莊園 成交 發展商