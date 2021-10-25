  • 27°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

房策明朗+資金充裕 新盤火熱

名家專區 14:00 2021/10/25

分享：

踏入第四季，新盤越戰越勇，發展商明顯加快推盤步伐，除房屋政策明朗化增加入市信心外，資金充裕並流入本地房地產市場。

...

撰文 : 唐榮

相關文章

環海．東岸將軍澳ver.登場！
2021/10/11
環海．東岸將軍澳ver.登場！
想Live Your Own Style要留意什麼？
2021/10/17
想Live Your Own Style要留意什麼？
新盤十年 豪宅化走到納米化
2021/10/21
新盤十年 豪宅化走到納米化
「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥
2021/10/23
「 面積細、定價細」 成海茵莊園訂價靈丹妙藥

你可能感興趣

環海．東岸將軍澳ver.登場！
10:00 2021/10/11
環海．東岸將軍澳ver.登場！
想Live Your Own Style要留意什麼？
22:37 2021/10/17
想Live Your Own Style要留意什麼？
新盤十年 豪宅化走到納米化
01:00 2021/10/21
新盤十年 豪宅化走到納米化
一手市場 Wetland Seasons Bay第二期 ＃LYOS 海茵莊園 成交 發展商

下一篇文章

新盤開放式熱潮再現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版